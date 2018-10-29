1.6 مليون عنوان في معرض الشارقة الدولي للكتاب

حيث يشارك في المعرض أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفا من مختلف دول العالم.

هذا وينطلق المعرض في 31 أكتوبر الجاري وتتواصل حتى 10 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، ويجمع القراء ودور النشر والأدباء والمثقفين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد ومنصة عنوانها الأبرز “قوة الثقافة في مقابل ثقافة القوة”.

كما ستشهد منصة توقيع الكتب أكثر من 200 حفل توقيع من 19 دولة في عدة حقول علمية وأدبية واجتماعية ممن كتب الشعر والرواية والدراسات والتاريخ والنقد الأدبي والترجمة وكتب الطهي وأدب الطفل والفنون والعلوم الشرطية والبحوث القانونية وعلم الآثار وغيرها من المجالات.