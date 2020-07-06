1.96 مليار دولار لدعم القطاع الثقافي في بريطانيا

أقرت الحكومة البريطانية، الأحد، مبلغ 1.57 مليار جنيه إسترليني (1.96 مليار دولار) لدعم قطاع الثقافة في البلاد، لمساعدته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وفي بيان أصدرته الحكومة إنّ “القطاعات الفنية والثقافية والتراثية البريطانية الذائعة الصيت في العالم ستحصل على حزمة إنقاذ رائدة عالمياً بقيمة 1.57 مليار جنيه إسترليني لمساعدتها على التغلّب على تداعيات فيروس كورونا المستجدّ”.

وأضاف البيان “أن المبلغ الذي يشكّل أكبر استثمار لمرة واحدة في القطاع الثقافي البريطاني، “سيكون بمثابة حبل إنقاذ لمؤسسات ثقافية وتراثية مهمة في كل أنحاء البلاد، تضررت بصورة كبيرة من الجائحة”.

وستخصّص الغالبية العظمى من هذه المساعدة (1.15 مليار جنيه إسترليني) للمؤسسات الثقافية في إنجلترا (880 مليون جنيه على شكل منح و270 مليوناً على شكل قروض)، في حين ستحصل نظيرتها في كلّ من أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز على 33 و97 و59 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

ويعتبر قطاع الثقافة البريطاني من أكثر القطاعات تضرّراً من الجائحة لأنّ الجائحة حرمته من مداخليه كافة منذ فرضت المملكة المتّحدة في 23 مارس تدابير صارمة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.