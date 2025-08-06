10 أغسطس.. آخر موعد لتسجيل المراقبين والإعلاميين ووكلاء المرشحين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن قرب إغلاق باب تقديم طلبات التسجيل والاعتماد لكل من المراقبين المحليين والدوليين، والمؤسسات الإعلامية، ووكلاء المرشحين، وذلك بحلول يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، والتي تعمل المفوضية على تنظيمها وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.

ودعت المفوضية في تنويه صادر عنها اليوم كافة الجهات المعنية إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل والاعتماد من خلال مكاتب الإدارة الانتخابية المنتشرة في مختلف المناطق، تفادياً لانتهاء المهلة المحددة.

وأكدت المفوضية حرصها على ضمان مشاركة فاعلة لجميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.