10 أهداف لا تُنسى.. إنجلترا وفرنسا تكتبان واحدة من أكثر المباريات جنونًا

حسم المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في كأس العالم 2026 بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، في مواجهة استثنائية شهدت عشرة أهداف وتقلبات مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، لتكون واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بقوة كبيرة، واحتاج إلى ثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر ديكلان رايس، قبل أن يعزز إزري كونسا النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، مستغلًا البداية المرتبكة للدفاع الفرنسي.

وواصل “الأسود الثلاثة” ضغطهم الهجومي، ليضيف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم إنجلترا 4-0 وسط ذهول الجماهير الفرنسية.

لكن المنتخب الفرنسي عاد بصورة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني، حيث قلص كيليان مبابي الفارق في الدقيقة 48، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، لتعود المباراة إلى أجواء الإثارة. ولم يكتفِ مبابي بذلك، بل سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 66، لتصبح النتيجة 4-3 ويشتعل اللقاء من جديد.

ورغم الضغط الفرنسي الكبير، نجحت إنجلترا في استعادة توازنها، وتحصلت على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة نفذها بوكايو ساكا بنجاح، مسجلًا هدفه الثالث الشخصي (هاتريك) والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 87.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لفرنسا، ليمنح “الديوك” أملًا أخيرًا، لكن جود بيلينغهام أنهى كل شيء بهدف سادس لإنجلترا في الدقيقة 90+8، ليطلق رصاصة الرحمة ويؤكد انتصار منتخب بلاده بنتيجة 6-4.

وشهدت المباراة تألقًا استثنائيًا من بوكايو ساكا، الذي سجل ثلاثة أهداف وقاد الهجوم الإنجليزي ببراعة، بينما قدم كيليان مبابي مباراة كبيرة بتسجيله هدفين، إلا أن صحوة فرنسا في الشوط الثاني لم تكن كافية لتعويض الانهيار الذي حدث قبل الاستراحة.

وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في مونديال 2026 باحتلال المركز الثالث، وهو أفضل إنجاز له في كأس العالم منذ عقود، بينما اكتفت فرنسا بالمركز الرابع بعد نهاية مشوارها بخسارتين متتاليتين في نصف النهائي ومباراة المركز الثالث.