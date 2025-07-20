10 دقائق لعب و17 مليون متابع.. سويسرية تُشعل «يورو السيدات» بإطلالتها!

أثارت لاعبة منتخب سويسرا للسيدات، أليشا ليمان، جدلاً واسعاً خلال مشاركتها في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، المقامة حالياً في سويسرا، وذلك بسبب تباين الاهتمام بين جمالها اللافت وأدائها المتواضع على أرض الملعب.

ورغم مشاركتها المحدودة في البطولة، إلا أن ليمان، البالغة من العمر 25 عاماً، خطفت الأنظار بإطلالتها المثيرة وظهورها كواحدة من أجمل اللاعبات في العالم، ما جعلها تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومع هذا الاهتمام، قرر الاتحاد السويسري لكرة القدم تعيين حارس شخصي خاص لها، بعد أن أصبحت محط أنظار الجماهير التي تتهافت لالتقاط الصور معها، وتعد ليمان من أكثر اللاعبات شهرة على مواقع التواصل، حيث يتابعها على “إنستغرام” أكثر من 17 مليون شخص.

لكن على الجانب الرياضي، خيّب أداؤها التوقعات؛ إذ لمست الكرة خمس مرات فقط خلال مباراتين شاركت فيهما أمام فنلندا (1-1) وإسبانيا (0-2)، وبلغ مجموع دقائق لعبها 10 دقائق فقط: 9 منها في المباراة ضد فنلندا ودقيقة واحدة في مواجهة إسبانيا ضمن الدور ربع النهائي، بينما لم تُشرك في لقاءي آيسلندا والنرويج في الدور الأول.

وقد أثار هذا التناقض بين شهرتها الجمالية ومساهمتها الكروية نقاشاً واسعاً حول أولويات اللاعبات وأثر الإعلام على التقييم الرياضي، خاصة بعد تداول صور لها بمظهر مختلف، وسط تكهنات بخضوعها لعمليات تجميل قبل انطلاق البطولة.

يُذكر أن المنتخب السويسري ودّع منافسات البطولة بعد خسارته أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 2-0 في مدينة بيرن.

work work work pic.twitter.com/4e4Z0aFCaw — Alisha Lehmann (@AlishaLehmann__) July 4, 2025

'World's sexiest footballer' Alisha Lehmann's now has a bodyguard at the Women's Euros 🚨🇨🇭 pic.twitter.com/ayZZvlxnza — Mail Sport (@MailSport) July 17, 2025