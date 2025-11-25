10 قتلى بينهم أطفال.. باكستان تواصل هجماتها الجوية على أفغانستان

أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بأن الضربات التي شنتها القوات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، ليل الاثنين – الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم تسعة أطفال وامرأة واحدة، في ولاية خوست شرقي أفغانستان.

وقال مجاهد في تصريح عبر منصة “إكس”، صباح اليوم الثلاثاء: “قامت القوات الغازية الباكستانية بقصف منزل أحد السكان المدنيين المحليين… وأسفر ذلك عن استشهاد تسعة أطفال (خمسة أولاد وأربع فتيات) وامرأة واحدة”.

وأضاف أن الغارات الجوية على مناطق حدودية في ولايتي كُندر وبكتيا أدت إلى إصابة أربعة مدنيين آخرين، مشيراً إلى تصاعد التوترات بين الجانبين على الحدود الجنوبية الشرقية لأفغانستان.

وقال: “إن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الباكستانية على ولايات باكتيكا وخوست وكنر تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة أجواء أفغانستان ومخالفة صريحة للمعايير الدولية”، مضيفًا أن هذه العمليات القائمة على معلومات خاطئة لا تحقق أي مكسب، بل تزيد الوضع تعقيدًا وتفضح النظام العسكري الباكستاني.

وأكد مجاهد أن “إمارة أفغانستان الإسلامية تدين هذا العدوان بأشد العبارات، وتؤكد حقها الشرعي في الدفاع عن أجوائها وأراضيها وشعبها، وستتخذ الرد المناسب في الوقت المناسب”.

وتأتي هذه الضربات في وقت تشهد فيه المنطقة سلسلة من النزاعات المسلحة والاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، والتي أسفرت الشهر الماضي عن عشرات القتلى في أعنف مواجهة بين البلدين منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

وفي هذا السياق، أعلنت حكومة أفغانستان، في 8 نوفمبر الجاري، أن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، انتهت دون التوصل إلى “حلّ قابل للتطبيق”.

وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة كابول في 9 أكتوبر، كان أحد أبرز أسباب فشل هذه الجولة.

هذا وتقع ولاية خوست وولايات كُندر وبكتيا في مناطق حساسة حدودياً على طول الحدود الأفغانية-الباكستانية، حيث تتكرر الاشتباكات بين القوات الباكستانية وطالبان، ويشكل القصف الجوي والاشتباكات البرية تهديدًا مستمرًا للمدنيين، ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

وتشهد الحدود بين أفغانستان وباكستان نزاعات متكررة بين طالبان والقوات الباكستانية، مع تزايد حوادث العنف منذ عام 2021، بما في ذلك تفجيرات واشتباكات مسلحة وأعمال قصف جوي تستهدف مناطق مدنية وعسكرية على حد سواء، وقد شهدت الجهود الدبلوماسية، مثل جولة المفاوضات في إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، فشلًا في التوصل إلى حلّ شامل للأزمة الحدودية.