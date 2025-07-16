10 قوى اقتصادية تحكم العالم.. تعرف على الترتيب الجديد حسب «القوة الشرائية»

رغم العقوبات الغربية والصعوبات الجيوسياسية، حافظت روسيا في عام 2024 على مركزها كرابع أكبر اقتصاد في العالم وفق تصنيف البنك الدولي المعتمد على الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية (PPP)، والذي يعكس القوة الفعلية للعملة ومستوى الأسعار داخل كل بلد.

وبحسب البيانات الصادرة حديثًا، بلغ حجم الاقتصاد الروسي نحو 6.92 تريليون دولار في 2024، مقابل 6.45 تريليون دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 4.3%، بعد أن سجلت 4.1% في 2023.

هذا الأداء القوي مكن موسكو من توسيع الفجوة بينها وبين اليابان التي جاءت خامسة بناتج قدره 6.4 تريليون دولار، مما يعني أن الفارق بين البلدين بلغ 514 مليار دولار، أي ضعف ما كان عليه في 2023 حين بلغ 264 مليار دولار.

ترتيب أكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2024 حسب “تعادل القوة الشرائية”:

الصين – 38.2 تريليون دولار الولايات المتحدة – 29.2 تريليون دولار الهند – 16.2 تريليون دولار روسيا – 6.92 تريليون دولار اليابان – 6.4 تريليون دولار ألمانيا – 6.0 تريليونات دولار البرازيل – 4.7 تريليونات دولار إندونيسيا – 4.7 تريليونات دولار فرنسا – 4.2 تريليونات دولار المملكة المتحدة – 4.2 تريليونات دولار

ورغم هذا الأداء اللافت، حذر وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف في تصريحات الشهر الماضي من علامات أولية على تباطؤ اقتصادي محتمل، مرجعًا ذلك إلى تشدد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، التي قد تؤثر على النمو مستقبلاً.