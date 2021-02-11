10 مساجد في السعودية تُغلق بشكل عاجل

وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اغلقت 10 مساجد بشكل مؤقت في عدد من المناطق، وذلك بعد وفاة مؤذن في محافظة وادي الدواسر وإصابة 15 من المصلين بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في تقرير صدر أمس الاربعاء أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين، حالتان في مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، حالتان في مسجدين بالجوف، و3 حالات في مسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

كما أغلقت الوزارة مسجدا بحي الهجرة بالمدينة المنورة لوجود 4 حالات، ومسجدا بمدينة عرعر بالحدود الشمالية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية به حالة واحدة، ومسجدا بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير لوجود حالتين.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، دعت الوزارة المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن “المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر، والأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري”.

يذكر أن عدد المساجد التي تم إغلاقها احترازيا في المملكة بعد ثبوت إصابات بين مصلين يترددون عليها وصل إلى 32 مسجدا.

أغلقت الوزارة اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة #كورونا بالمساجد؛ ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر -رحمه الله- ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم ، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين.#نعود_بحذر — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 10, 2021