10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن «الأسد»

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومة تساعد في القبض على الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

هذا وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا”.

وأكد بيان الخارجية الروسية على أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.

وناشدت الخارجية جميع الأطراف المعنية بتوجيه «دعوة مقنعة إلى نبذ استخدام العنف وحل جميع قضايا الحكم من خلال الوسائل السياسية»، وأشارت إلى أن روسيا «على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية».

وقالت الخارجية: «ندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع».

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قال اليوم الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد «فرّ من بلاده»، بعدما فقد دعم حليفته روسيا.

وقال عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إن “الأسد رحل”، مضيفا “إن حاميته، روسيا، روسيا، روسيا التي يرأسها فلاديمير بوتين، لم تعد تكترث لحمايته بعد الآن”