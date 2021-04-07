100 قتيل في اشتباكات على الحدود بين منطقتين في إثيوبيا

قال مسؤول إقليمي، إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو.

وأفاد أحمد حميد نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار لوكالة “رويترز” بأن حوالي 100 مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة، واستمرت حتى أمس الثلاثاء، وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا يوم الجمعة كما قُتل “عدد غير معروف من المدنيين” في هجوم لاحق شنته القوات نفسها يوم الثلاثاء.

وقال أحمد كالويتي المتحدّث باسم إقليم عفار، إن وحدات أمنية تابعة لإقليم صومالي شنّت الجمعة هجوماً على منطقة هاروكا حيث “أطلقت النار عشوائياً على السكّان وقتلت ما لا يقل عن 30 من البدو الرحّل من العفر”، وأصابت 50 آخرين بجروح.

وأضاف أنه “على الإثر صد السكّان المحليّون المهاجمين”.