100 قتيل في السويداء.. وإسرائيل وتركيا يدخلان خط الأزمة!

تتواصل المواجهات الدامية في محافظة السويداء جنوب سوريا، لليوم الثالث على التوالي، وسط اشتباكات عنيفة على أربعة محاور رئيسية، خلفت حتى الآن نحو 100 قتيل وأكثر من 200 جريح، ومع اتساع رقعة الاشتباكات، دخل الجيش الإسرائيلي على خط التوتر، معلناً استهداف دبابات سورية كانت تتقدم باتجاه السويداء، في تصعيد يعكس اتساع البعد الإقليمي للأزمة.

وأفادت مصادر محلية بأن معارك عنيفة دارت في محيط مطار الثعلة، إلى جانب محاور حزم، كناكر، وتعارة، بين مقاتلين من أبناء المحافظة ومسلحين من عشائر البدو، وسط استخدام كثيف للأسلحة الثقيلة.

وبحسب شبكة “السويداء 24″، سُمعت فجر اليوم أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط قرية كناكر غربي المدينة، بينما تتقدم القوات الحكومية من محورين رئيسيين: بصر الحرير – تعارة، وأم ولد – كناكر، وسط مقاومة شرسة من السكان المحليين.

وتحدثت تقارير عن قصف مدفعي عنيف، وعمليات اقتحام رافقها سلب ونهب للممتلكات في بعض القرى، إلى جانب حالات اعتقال وأسر متبادل بين الطرفين.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 99 منذ اندلاع المواجهات صباح الأحد، بينهم 60 من أبناء السويداء (بينهم طفلان وسيدتان)، و18 من بدو السويداء، و14 عنصراً من وزارة الدفاع، و7 مجهولي الهوية يرتدون زياً عسكرياً. كما سُجلت إصابات بالعشرات، بعضها بحالات حرجة.

وفي تطور لافت، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف دبابات سورية في المنطقة الواقعة بين بلدتي المزرعة وسميع، غرب السويداء، وقال في بيان رسمي إن هذه الدبابات كانت تتقدم باتجاه المدينة، وهو ما اعتبره تهديداً أمنياً محتملاً لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: “في وقت سابق من اليوم (الإثنين)، رُصدت عدة دبابات في المنطقة الواقعة بين المزرعة وسميع، وهي تتقدم باتجاه السويداء. قصف جيش الدفاع الإسرائيلي الدبابات لمنع وصولها إلى المنطقة”.

وأكد أن “جيش الدفاع الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وسيواصل مراقبة التطورات”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن القصف جاء أيضاً على خلفية ما وصفه بـ”هجمات إرهابية ضد الدروز” في جنوب سوريا، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدبابات السورية “تجاوزت خطاً أمنياً حددته إسرائيل داخل الأراضي السورية”، ما استدعى تدخل الطيران الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، أن قوات من وزارتي الداخلية والدفاع ستبدأ بالدخول إلى مركز المدينة، بهدف “حماية المدنيين واستعادة الأمن”، مشيراً إلى فرض حظر تجول يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أكدت أن تحركاتها في السويداء تهدف إلى “فض النزاع وبسط سيطرة الدولة”، في حين دعت المرجعيات الدينية المحلية إلى وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ للتواصل بين قيادات اجتماعية ومسؤولين حكوميين لاحتواء الموقف.

وتبقى الأوضاع في محافظة السويداء قابلة للتصعيد، في ظل توتر داخلي متزايد وتدخلات إقليمية مباشرة قد تنذر بتحول خطير في مسار الأزمة جنوب البلاد.

تركيا تطالب دمشق بحسم الأوضاع في السويداء وتؤكد دعمها للاستقرار والمصالحة

طالبت تركيا، اليوم الاثنين، الحكومة السورية بالتحرك العاجل لحسم التوترات الأمنية المتصاعدة في محافظة السويداء جنوبي البلاد، داعية إلى اعتماد الحوار المحلي سبيلاً لاستعادة الأمن والاستقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”: “في ظل أعمال العنف المتزايدة في جنوب سوريا، نأمل أن تعمل الحكومة السورية على إنهاء هذا العنف بأسرع ما يمكن من خلال الحوار المحلي، لضمان استعادة الأمن والاستقرار”.

وأكد كيتشيلي على تمسك أنقرة بوحدة وسلامة الأراضي السورية، قائلاً إن “سيادة سوريا ووحدتها يجب أن تكونا الأولوية في هذه العملية”، مضيفاً أن تركيا ستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة في البلاد.

الخارجية السورية تحذر من “جهات منظمة” تؤجج الفتنة في السويداء وتدعو لتسليم السلاح ووقف العنف

أعربت وزارة الخارجية السورية، عن بالغ أسفها وقلقها إزاء التصعيد الأمني الخطير الذي شهدته محافظة السويداء، مؤكدة سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت منذ السبت على خلفية حادثة خطف وسلب على طريق دمشق – السويداء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على “تلغرام”، إن “الجهات المختصة عملت على تطويق التوتر واحتواء الفتنة، إلا أن قوى الأمن السورية تعرضت أثناء قيامها بواجبها لكمائن مسلحة وعمليات خطف ممنهجة”، مشيرة إلى أن “ذلك يكشف عن وجود جهات منظمة تسعى لجرّ المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء دورها السيادي في حماية المواطنين وفرض الاستقرار”، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

ودعت الخارجية السورية إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتوقف الفوري عن أعمال العنف، مطالبة بتسليم السلاح غير المشروع وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني وزرع الفتنة والانقسام.

“تأكد” تنفي صحة تقارير عن منح إسرائيل مهلة لدمشق للانسحاب من جنوب سوريا

نفت منصة “تأكد” المختصة في التحقق من المعلومات صحة الأنباء المتداولة عن قيام إسرائيل بمنح وزارة الدفاع السورية مهلة حتى منتصف الليل للانسحاب من مناطق سيطرت عليها مؤخراً في جنوب البلاد، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قد نشر تقريراً مفاده أن إسرائيل وجهت إنذاراً للقوات السورية، في وقت تتواصل فيه العملية الأمنية والعسكرية التي تنفذها القوات الحكومية في محافظة السويداء.

وأوضحت “تأكد” أنها أجرت بحثاً موسعاً بلغات متعددة، شمل حسابات مسؤولين إسرائيليين بارزين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، دون العثور على أي تصريحات أو بيانات تؤيد تلك الادعاءات.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة السورية من المساس بأمن الطائفة الدرزية في السويداء، وسط تقارير عن رصد ومهاجمة دبابات سورية كانت تتحرك باتجاه المنطقة.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن تحركات الآليات العسكرية في جنوب سوريا “قد تمثل تهديداً لإسرائيل”، مؤكداً أن الجيش “يراقب التطورات عن كثب”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وحدات الجيش وقوى الأمن الداخلي انتشرت في قرى السويداء لاحتواء التوترات وفض الاشتباكات التي أدت، بحسب المرصد السوري، إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين حتى الآن.