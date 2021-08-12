100 مستوطن بقيادة حاخام متطرف يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة متطرفون، يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 100 مستوطن بينهم المتطرف غليك اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.