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100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 23 يناير 2022 - 18:00 | آخر تحديث: 23 يناير 2022 - 18:05 نُشر: الأحد، 23 يناير 2022 - 18:00
دولي
100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك
القسطل
مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: “إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصًا في المنطقة الشرق منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 23 يناير 2022 - 18:05
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