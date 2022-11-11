100 مليار دولار.. مبلغ سيضاف إلى مصر في حالة استقرار ليبيا

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنّه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يثير موضوع ليبيا خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، خاصة أنّ مصر لا تلعب دورا مفيدا بالخصوص.

وأوضح المعهد أنّه وفقا لتقرير من الأمم المتحدة فإنّ استقرار ليبيا يمكن أن يضيف 100 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري، ويقلل من معدل البطالة بنسبة 9% ويزيد الاستثمار بنسبة 6% في غضون أربع سنوات.

وأكد المعهد أنه بدلاً من ذلك، لاتزال القاهرة على خلاف مع كثير من مقاربة المجتمع الدولي تجاه ليبيا، وهي الدولة الوحيدة التي تعترف بالحكومة الموازية المعينة من قبل مجلس النواب، رغم أن وضع حكومة الوحدة الوطنية لم يتغير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار المعهد إلى أنّه بينما تواصل الولايات المتحدة وشركاؤها الضغط من أجل إجراء انتخابات يمكن أن تجلب الشرعية، لاتزال مصر تمنع هذا التقدم وتدعم خليفة حفتر وعقيلة صالح.

وتابع المعهد أنّ هؤلاء الفاعلين وهم عقيلة صالح وخليفة حفتر ليس لديهم اهتمام كبير بتسهيل الانتخابات التي يمكن أن تعرض امتيازاتهم الحالية للخطر وفق المعهد.

وأضاف المعهد أنّه يجب على الرئيس بايدن الضغط على السيسي لدعم ليبيا موحدة، والتأكيد على كيف يمكن أن يفيد الاقتصاد المصري الهش على نحو متزايد، بينما يمكن أن يساعد تحقيق الاستقرار في ليبيا أيضًا في تعزيز أمن الطاقة العالمي.