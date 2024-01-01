100 مليار ريال أنفقها السياح في السعودية خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة السياحة السعودية، تحقيق رقم قياسي جديد في إنفاق الزوار القادمين من الخارج، بلغ 100 مليار ريال سعودي خلال 9 أشهر، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الرقم حقق فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023 بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022 لنفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت حققت فيه السياحة في المملكة التعافي الكامل حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

وبحسب التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، فإن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023، كما جاءت المملكة في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.