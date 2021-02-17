1000 جرعة لقاح كورونا تصل قطاع غزة الفلسطينية

وحدة تنسيق الأنشطة الصهيونية أكدت أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الوحدة قولها: “دخل صباح اليوم عبر معبر بيتونيا 1000 جرعة من لقاح سبوتنيك في، قدمتها روسيا لنقلها إلى قطاع غزة بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وبموافقة المستوى السياسي”.

وأضافت أن “اللقاحات في طريقها إلى معبر إيريز” الذي يفصل بين الكيان الصهيوني والقطاع.

وفي سياق متصل، كانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت، الإثنين الماضي، أن الكيان الصهيوني منع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك “تعسفيا”. وردت “كوغات” أن “الطلب قيد الفحص وبانتظار موافقة المستوى السياسي”.

من جهتها، وصفت حركة حماس التي تدير قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، قرار المنع الصهيوني بأنه “جريمة وتمييز عنصري”.

وسجل في قطاع غزة حتى صباح اليوم الأربعاء نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة، في حين أحصت الضفة الغربية حتى ظهر أمس الثلاثاء نحو 116 ألف إصابة و1403 وفيات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان يفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي 10 آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها.

وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت 4 عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

ونقل الكيان الصهيوني الذي بدأ في 19 ديسمبر الماضي حملة التلقيح، إلى الجانب الفلسطيني، 2000 جرعة من لقاح موديرنا من أصل 5 آلاف وافقت عليها.