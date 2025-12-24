110 آلاف برميل يومياً.. «سرت» تحقق أعلى إنتاج نفطي منذ 25 عاماً

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تحقيق أعلى مستوى إنتاج نفطي منذ 25 عاماً، مع تأكيد التزامها الكامل بمعايير السلامة والتشغيل الآمن، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2025 الذي انعقد صباح الإثنين 22 ديسمبر 2025 في قاعة السرير بمقر المؤسسة الوطنية للنفط.

وترأس الاجتماع رئيس الجمعية العمومية المهندس مسعود سليمان موسى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، إلى جانب عدد من المديرين والمختصين من الإدارات ذات العلاقة.

وأشاد رئيس الجمعية العمومية بأداء الشركة في تحقيق مستهدفات إنتاج النفط والغاز، مؤكداً أهمية مواصلة استكمال المشاريع الحيوية، والعمل وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية العاملين والمنشآت.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مصطفى امحمد هماد استقرار الإنتاج النفطي عند معدل 110,500 برميل يومياً، وهو أعلى معدل تشهده الشركة منذ 25 عاماً، فيما بلغ الإنتاج التراكمي 40.3 مليون برميل، بزيادة قدرها 6 ملايين برميل مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن إنتاج الغاز ارتفع إلى 291 مليون قدم مكعب يومياً، مع استمرار تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 471 مليون قدم مكعب يومياً خلال العام القادم.

وأشار إلى نجاح خطة زيادة الإنتاج لعام 2025، حيث تحققت نسبة 98% من المستهدفات رغم تنفيذ 55% فقط من بنود الخطة، ما يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ والمتابعة داخل الشركة.

وفي مجال الحفر الاستكشافي، استعرض الاجتماع نتائج البئر B1-LP3D شمال حقل الخير، الذي حقق إنتاجاً بلغ 600 برميل نفط يومياً من طبقة Lidam باستخدام المضخة الغاطسة، و1,050 برميل يومياً من طبقة Rachmat بالتدفق الطبيعي، مع استمرار الأعمال لإجراء الفحوصات على طبقتي Kalash وBeda، إلى جانب تواصل أعمال الحفر في البئر الاستكشافي B1-NC216A بحوض غدامس.

وتناول الاجتماع نتائج مشاريع تطوير الحقول، حيث سجل حقل زلطن إنتاجاً لافتاً من البئر C343H-6 بلغ 1,400 برميل يومياً رغم حفرها في طبقة لا يتجاوز سمكها 5 أقدام بمكمن الحراش، إضافة إلى البئر C357H-6 التي حققت 1,985 برميل يومياً دون استخدام تقنيات الحفر الموجّه عالية التكلفة.

وفي حقل الوادي، حققت البئر D22S كأول بئر مائل في مكمن عميق مرتفع الضغط بتكوين النوبيان معدل إنتاج بلغ 2,980 برميل يومياً، بينما أسهمت البئران J4 وJ5H في حقل متخندوش في زيادة الإنتاج بمعدل 5,000 برميل يومياً، وسجل حقل الخير نجاحاً بحفر أول بئر أفقي في طبقة البيضاء بإنتاج تجاوز 1,000 برميل يومياً.

كما شملت مشاريع التطوير تنفيذ عمليات التكسير الهيدروليكي، وتطوير آبار قائمة، وتركيب تقنيات حديثة للرفع الصناعي باستخدام المضخات، من بينها تقنية Sucker Rod Pump التي جرى استخدامها لأول مرة في الشركة.

وعلى الصعيد المالي، جرى استعراض الوضع المالي والميزانيات المقترحة لعام 2026، بما يشمل الميزانية الرأسمالية لتمويل مشاريع التطوير وحفر الآبار وتحديث البنية التحتية، إلى جانب الميزانية التشغيلية لضمان استمرارية الإنتاج والصيانة، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمعية العمومية أن الشركة سجلت أعلى معدل إنتاج نفطي يومي مستقر منذ 25 عاماً، مشيداً بكفاءة الإدارة في تنفيذ خطة زيادة الإنتاج وتحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات، مع التشديد على الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية.