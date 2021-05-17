110 ألف مواطن يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن حوالي 110 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن النجار قوله، في تصريحات إعلامية، إنه لا يمكن البدء في تقديم الجرعة الثانية، حتى يتم تطعم الفئات المستهدفة وهم كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، والكوادر الصحية الذين يصل عددهم إلى حوالي نصف مليون مواطن.

كما أكد مدير عام المركز أن عملية إعطاء التطعيمات تسير بشكل مرضي وبدون أي مشاكل تذكر حتى الآن.