12 البلدية.. لجنة الانتخابات المحلية تفتح باب تسجيل الناخبين

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن إطلاقها منظومة تسجيل الناخبين المستحدثة و فتح باب التسجيل في بلديات «الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي».

وقالت اللجنة إنّ تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، وأنّه ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي ليبيانا والمدار بالتعاون مع الهئية العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية.

ودعت اللجنة المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق بضرورة إعادة التسجيل عبر المنظومة المستحدثة بإرسال رسالة نصية.