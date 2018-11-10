12 حالة دهس في احتفالات جمهور الترجي التونسي بالفوز على الأهلي المصري

دُهس 12 شخصًا من أنصار فريق الترجي التونسي لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بمحافظة نابل شرقي البلاد.

حيث وقع الحادث أثناء احتفالات أنصار الفريق بفوزه، على منافسه “الأهلي” المصري، بثلاثة أهداف دون رد، في إياب المباراة النهائية للبطولة الإفريقية لكرة القدم.

وكان مواطنين تونسيين قد أوقفوا سائق السيارة إثر دهسها عددًا من المحتفلين، وسلّموه إلى الجهات الأمنية، بعد أن كان الرجل في حالة سكر شديد.

هذا وعاشت شوارع مدن تونس، وخاصة حي “باب سويقة” في قلب العاصمة، حتى فجر السبت، احتفالات كبيرة بنيل الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا بانتصاره في إياب نهائي المسابقة بثلاثية دون رد، بعد أن كان متأخرًا أمام الأهلي بنتيجة 3-1 ذهابًا.