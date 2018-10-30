«12.357» ألف طالبًا وطالبة تم تنسيبهم حسب رغباتهم بالجامعات والكليات الليبية

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور (عثمان عبدالجليل) نتائج تنسيب خريجي الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2017 ـ 2018) خلال “الجولة الأولى” بمدرج الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور وبحضور عضو مجلس النواب (أيمن سيف النصر) وعدد من رؤساء الجامعات ومديري المراكز والإدارات بالوزارة وذلك ضمن رؤية الوزارة الجديدة التي تقوم بها لإصلاح القطاع.

وقدم الوزير عرض مرئي توضحي بين من خلاله طريقة قبول الطلبة مشيراً بأن الوزارة راعت كل المشاكل التي كانت تحدث في السنوات السابقة.

هذا وركز من خلال آلية تنسيب الطلبة على القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات بمختلف المدن الليبية.

بالإضافة إلى رغبة الطالب في الدراسة التي حددها من خلال رغبتين في الدراسة عبر منظومة التسجيل التي أطلقتها الوزارة المدة الماضية.

وكذلك متوسط درجات الطالب بالمواد التي لها علاقة بالتخصص الذي يرغب الطالب في الدراسة به.

وأشار الوزير “بأن عدد الطلبة الذين سجلوا في الجولة الأولى بلغ (14.657) ألف طالباً وطالبة، استطاعت الوزارة تنسيب نحو( 12.357 ) ألف طالبا وطالبة حسب رغباتهم بمختلف الجامعات والكليات منهم (2300) طالبا وطالبة لم يتم تنسيبهم”.

موضحا بأنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل الطلبة الذين تم تنسيبهم على الشفرات التي زودتهم بها الوزارة خلال فترة الامتحانات.

مبينا بإمكان الطلبة الذين لم يتم تنسيبهم التسجيل في ” الجولة الثانية ” من خلال الموقع الذي سيتم تفعيله خلال اليومين القادمين إلى غاية يوم (3 نوفمبر).

وتم خلال الإعلان طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل رؤساء الجامعات وإجابتهم عليها بالخصوص من قبل الوزير.