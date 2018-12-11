120 ثانوية تدخل موجة الاحتجاجات على سياسات ماكرون التعليمية

قام طلاب نحو 120 ثانوية فرنسية الاثنين بتعطيل العملية الدراسية احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون التعليمية.

حيث أدّت الاحتجاجات الطلابية إلى تعطيل الدراسة كلياً أو جزئياً في تلك المدارس، فيما دعت نقابات طلابية إلى زيادة وتيرة المظاهرات التي يقوم بها طلاب في عدة مدن، الثلاثاء.

هذا وأعلن طلاب جامعة باريس نانتير، أنهم سيقومون باحتجاج لتعطيل الدراسة في الجامعة حتى الخميس.

ويحتج الطلاب على سياسات ماكرون بشأن التعليم، لا سيما النظام الجديد للدخول إلى الجامعات، الذي دخل حيز التطبيق العام الجاري.

في سياق متصل أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 700 طالب ثانوية، على خلفية أحداث شغب خلال المظاهرات في عموم البلاد، فضلاً عن توقيف 32 طالب الأربعاء الفائت.