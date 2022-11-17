120 شخصية ليبية يطلقون مبادرة للانتخابات يوم السبت المقبل

أعلنت (120 ) شخصية قيادية ليبية عزمهم لتنظيم مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل في العاصمة طرابلس للإعلان عن إطلاق مبادرة للانتخابات تهدف لاستعادة الليبيين لحقهم في اختيار قادة جدد وصنع غد أفضل.

وبحسب البيان الصحفي فإن 120 شخصية قيادية تتكون من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك عمداء بلديات، وقادة من المجتمع المدني، وأحزاب سياسية يعتزمون طرح مبادرة متسقة لكسر المأزق الحالي واستعادة حق الشعب الليبي في اجراء الانتخابات في مواجهة من اسموهم بالمصرين على إدامة السلطة والمال والمزايا التي توفرها لهم منظومة فساد ومحسوبية.