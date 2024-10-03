120 مرشحاً للانتخابات البلدية ملاحقون في جنايات وجنح

أعلن مكتب النائب العام أن 120 مرشحا للانتخابات البلدية (المرحلة الأولى) المزمع إجراؤها في 60 بلدية ملاحقون لارتكابهم جنايات وجنحا.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة تِبيان الحالة الجنائية لـ2389 مرشحاً؛ لغرض الاستيتاق من صدور حكم جنائي يمنع الترشح للانتخابات البلدية.

وكشفت قاعدة معلومات النيابة العامة عن واقعات جنائية يُلاحق في إطار إجراءاتها 120 مرشحاً؛ لارتكابهم جنايات وجنح.

وبذلك أحالت النيابة العامة إلى المفوضية لإجراء شؤونها في المعلومات المتعلقة بدعاوى ضد مرشحين صدرت فيها أقضية بالإدانة؛ وكذلك دعاوى ضد مرشحين آخرين ما زالت منظورة.