125 شابة يشاركن في حوارية حول «تعزيز مشاركة النساء في السياسة»

شاركت مائة وخمس وعشرون شابة، في حوارية خاصة عبر الإنترنت مع الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، تناولت أهمية إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية في ليبيا.

وجاءت الجلسة ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة نظمّت خلال الأسبوع بمشاركة شباب من مختلف مناطق ليبيا، إحياءً ليوم الشباب الدولي في 12 أغسطس 2025.

وقالت تيتيه خلال الحوار: «يجب أن تتاح لجميع النساء فرصة المشاركة في إدارة شؤون بلادهن، فالشابات جزء مهم من الحوار، والمشرعون يتخذون القرارات المتعلقة بمستقبلكن، ويجب إشراككن».