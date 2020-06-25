127 ضحية بينهم 4 نساء جراء ألغام عناصر حفتر

أفاد المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، بأن عدد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة جنوب العاصمة طرابلس ومدينة سرت، بلغ 127 ضحية، من بينهم 4 نساء، خلال الفترة ما بين الـ22 من شهر مايو والـ22 من الشهر الجاري .

وأوضح المركز في بيان، أن عدد الضحايا يشمل 55 مختصا في مجال إزالة الألغام، وأن عدد المصابين بلغ 80 مصابا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 47 ضحية.

هذا ونوه المركز بأن عين زارة من المناطق الأكثر تضررا من عدد الحوادث، حيث سجلت 34 حادثة انفجار ، يليها صلاح الدين بـ17 حادثة، ومنطقة طريق المطار بـ7 حوادث، ومن ثم منطقة المشروع بـ6، لتسجل عقب ذلك سرت 3 حوادث انفجار، ومنطقتا الخلة والأحياء البرية بحادث لكل منهما.

ويواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، أمس الأربعاء، بأن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها عناصر حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة “صلاح الدين” جنوبي طرابلس.

وقال الخبراء الأتراك، إنهم أبطلوا اليوم مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها.

وتعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها عناصر حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى، وذلك بدعوة رسمية من حكومة الوفاق الوطني.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”، بأن الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام.