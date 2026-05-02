13 ضحيّة بهجوم إرهابي.. المفوضية تستذكر شهداءها

أحيت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الذكرى الثامنة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في الثاني من مايو 2018، والذي أسفر عن مقتل 13 موظفا أثناء تأدية مهامهم داخل مكاتبهم.

وقالت المفوضية في بيانها إن الهجوم الذي نُفذ باستخدام أسلحة نارية وأحزمة ناسفة استهدف مقرها في محاولة لعرقلة مسار بناء الدولة، ونسف تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والأمن.

وأوضحت أن الضحايا سقطوا نتيجة إطلاق نار مباشر أثناء عملهم، مشيرة إلى أن الحادثة شكلت واحدة من أبرز الهجمات التي استهدفت مؤسسات الدولة المدنية خلال تلك الفترة.

وأضافت المفوضية أن ذكرى هذا الهجوم الأليم تمر هذا العام وهي تستحضر تضحيات العاملين فيها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم الوطني، مؤكدة أن ما وصفته بقوى العنف والظلام لن تتمكن من إيقاف مسار الدولة.

وأكدت المفوضية استمرارها في العمل من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية في البلاد، مشددة على أن صندوق الاقتراع سيظل الوسيلة الحضارية الوحيدة للتغيير والبناء السياسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالدعاء لشهدائها بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن ذكراهم ستبقى حاضرة في وجدان المؤسسة ومسيرتها الوطنية.