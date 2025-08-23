13 عاماً من الغياب.. وزير خارجية باكستان يصل بنغلاديش لتعزيز التعاون

شهدت العلاقات الباكستانية – البنغالية تحركاً دبلوماسياً بارزاً اليوم، مع توجه إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إلى بنغلاديش في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية باكستاني منذ 13 عاماً، في خطوة تهدف لإعادة بناء جسور التعاون وتعزيز الحوار بين البلدين.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية الزيارة بأنها “ركن مهم في تطوير العلاقات الثنائية”، مشيرة إلى أنها تأتي تلبية لدعوة رسمية من حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

ويُتوقع أن يعقد دار خلال الزيارة اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين البنغاليين، أبرزهم رئيس مجلس الوزراء محمد يونس ووزير الخارجية توحيد حسين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتستمر الزيارة يومين، وستكون منصة لمناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، التجارة والاستثمارات، وتعزيز التعاون في المنظمات الدولية.

كما تعكس هذه الخطوة رغبة البلدين في تجاوز فترة التوتر والفتور التي سادت العلاقات منذ أكثر من عقد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل.

وتأتي الزيارة في وقت حساس إقليمياً، حيث يسعى البلدان لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، في خطوة تُعد مؤشراً على عودة باكستان وبنغلاديش إلى مسار الحوار البنّاء بعد غياب طويل على مستوى الزيارات الرسمية الرفيعة.

وتعود جذور التوتر في العلاقات بين باكستان وبنغلاديش إلى فترة استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971، حين أعلنت بنغلاديش استقلالها بعد صراع دموي أدى إلى حرب التحرير، ما ترك آثاراً عميقة على العلاقات الثنائية لعقود.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين البلدين فتوراً ملحوظاً على المستوى السياسي والدبلوماسي، حيث اقتصرت الاتصالات الرسمية على المستويات الدبلوماسية المتوسطة ولم تشهد زيارات وزارية رفيعة المستوى منذ عام 2012، ما جعل زيارة وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم حدثاً استثنائياً بعد 13 عاماً من الانقطاع على هذا المستوى.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية باكستاني إلى دكا في عام 2012، حين التقى كبار المسؤولين البنغاليين لمناقشة ملفات التعاون الثنائي، لكنها لم تؤد إلى تحسن ملموس في العلاقات بسبب خلافات مستمرة حول ملفات تاريخية وسياسية، إلى جانب اختلافات في المواقف الإقليمية والدولية.