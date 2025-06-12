13 منتخبًا رسميًا في المونديال.. البرازيل والإكوادور يضمنان حضورًا قويًا في كأس العالم 2026

ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميًا لكأس العالم 2026 إلى 13 منتخبًا، بعد انضمام البرازيل والإكوادور من قارة أمريكا الجنوبية.

وحجز المنتخب البرازيلي مقعده في البطولة بفوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء ضمن الجولة الـ16 من تصفيات أمريكا الجنوبية.

كما ضمنت الإكوادور مكانها في المونديال بعد تعادلها مع بيرو في الجولة نفسها من التصفيات.

وبوصول البرازيل والإكوادور إلى خط النهاية، وصل إجمالي المنتخبات المتأهلة رسميًا إلى 13 من أصل 48، تمثل مختلف القارات، في انتظار استكمال بقية التصفيات القارية خلال الأشهر المقبلة.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور

آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

أمريكا الشمالية والوسطى: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك

يُذكر أن مونديال 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وفق النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ما يتيح فرصًا أوسع للمنتخبات من مختلف القارات للمشاركة في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.