130 مليون قدم مكعب من الغاز تعود للتدفق عبر منظومة نقل الغاز في سرت

استطاعت فرق الصيانة بإدارة نقل وتزويدات الغاز بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إنجاز أحد الأعمال المهمة المتعلقة بعمليات الغاز والتي تمثلت في فك أحد المحركات المنقولة من محطة الوشكة وتركيبه بالضاغطة رقم 13 بمحطة كبس البريقة.

حيث قال المهندس موسى اصميدة مراقب الصيانة أن هذا العمل بدأ منذ أشهر حيث تم تشكيل فريقي عمل الأول برئاسة المهندس محمد صالح مشرف مجموعة الآلات الدوارة وتولى هذا الفريق عملية الفك واستلام المحركات الخاصة بمحطة الوشكة والكشف عليها.

وأضاف اصميدة:

“الفريق الثاني برئاسة المهندس محمد سالم البدوي والذي تولى عملية تركيب المحرك بالضاغطة رقم 13 وأعمال الصيانة وتركيب جميع المفاتيح الكهربائية والكروت الخاصة بمنظومة التحكم وصيانة منظومة الاهتزازات ومنظومة الإطفاء واستبدال مبرد الزيت ومدخل الهواء الخاص بالضاغطة”.

هذا وأكد اصميدة أن هذا العمل يعتبر تحدياً كبيراً استطاع العاملون من العناصر الوطنية الليبية تحقيقه في كل مراحل العمل وفي وقت قياسي وبنتائج جيدة.

يُذكر أن هذا النجاح سيهم في زيادة جاهزية المحطة ويزيد من مد المستهلكين بالغاز الطبيعي عبر المنظومة بما يقارب 130 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.