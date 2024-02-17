134 يوما من الحرب على غزة.. مزيد من الضحايا و الدمار

لليوم ال134 على التوالي، تواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة براً وبحراً وجوا، موقعة ًالمزيد من الضحايا من المدنيين، إضافة لتدمير البنية التحتية للقطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي قصف ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

كما قصف الطيران منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم طفلان.

وفي رفح جنوب القطاع، شن الطيران ثلاث غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى مقتل ستة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية والجنوبية.

وقتل 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف الطيران منزلاً في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قتل فلسطيني جراء قصف الطيران منزلاً بحي الجنينة وسط مدينة رفح.

وتواصل إسرائيل حصار مستشفى ناصر بخان يونس في غزّة، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات عن العمل جراء نفاد الوقود، ما أدّى إلى وفاة خمسة مرضى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع في مجمع ناصر خطير وكارثي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء قسم الولادة والجراحة ونقل المرضى إلى مبنى ناصر القديم تحت القصف وتهديد السلاح المباشر، في انتهاك وخرق لكل الأعراف والقيم الإنسانية والقانونية والدولية.

وأوضحت الوزارة أن مرضى المستشفى من أطفال ونساء وشيوخ هم عرضة للموت في أي لحظة نتيجة الحصار المطبق على المجمع، حيث توفي 4 من المرضى داخله اليوم نتيجة توقف الأوكسجين جراء قطع الكهرباء عن كامل المبنى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 28775 قتيلا ً، و68552 جريحاً، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.