139 قتيلاً ومئات الجرحى منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية، إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

وأفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون بأن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 900 آخرين.

يأتي ذلك في حين، جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خان يونس، كما جددت الزوارق إطلاق قذائفها تجاه الشواطئ.