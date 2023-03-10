14 مايو.. موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، توقيعه مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 18 يونيو إلى 14 مايو المقبل.

وأوضح في خطاب بالعاصمة أنقرة، أنّ اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السبت.

وشدد أردوغان أنّه وقّع المرسوم بناء على الصلاحية التي تمنحها له -بصفته رئيسا للبلاد- المادة 116 من الدستور، مضيفا أنّه وقع على مرسوم تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 يونيو إلى 14 مايو.

وعن أسباب تقديم موعد الانتخابات، أوضح الرئيس التركي أنّ 18 يونيو كان يتزامن مع فترة الامتحانات الجامعية التي تتعلق بمستقبل ملايين الشباب، إلى جانب تزامنها مع فترة توجه الحجاج الأتراك لأداء فريضة الحج.

كما عزا الرئيس التركي تقديم الموعد إلى انطلاق موسم العطلة الصيفية في يونيو وتوجه الملايين من مكان إقامتهم إما لمساقط رأسهم وإما إلى مراكز الاستجمام.

ومشيرا إلى كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد، أكد أردوغان أنّ برنامجه الانتخابي بصفته مرشحا يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار.

وقال أردوغان إنّ حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.

وأكد أردوغان على عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 ملايين مواطن متضرر من الزلزال، لافتا إلى أنّ حملته الانتخابية ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى، وأنّها ستكون مقتصرة على اللقاءات مع المواطنين.