140 ألفاً يُؤدون العشاء والتراويح في الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 7 أبريل 2023 - 21:31 | آخر تحديث: 7 أبريل 2023 - 22:37 نُشر: الجمعة، 7 أبريل 2023 - 21:31
دولي
القسطل
تظاهر الآلاف في محيط المسجد عقب الصلاة

أدى نحو 401 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وعقب صلاة التراويح، تظاهر الآلاف في محيط المسجد الأقصى، تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد والمصلين فيه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى والرباط فيه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

آخر تحديث: 7 أبريل 2023 - 22:37
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