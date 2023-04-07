140 ألفاً يُؤدون العشاء والتراويح في الأقصى المُبارك

أدى نحو 401 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الجمعة، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

جانب من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/2niceL82N3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 7, 2023

وعقب صلاة التراويح، تظاهر الآلاف في محيط المسجد الأقصى، تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد والمصلين فيه.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى والرباط فيه، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.