140 هدفاً دولياً لـ«رونالدو».. القائد البرتغالي يكتب صفحة جديدة في سجله الذهبي

أبدى نادي النصر السعودي فخره الكبير بتألق نجميه البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، بعد مشاركتهما اللافتة في فوز منتخب البرتغال الكاسح على منتخب أرمينيا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين مميزين، الأول في الدقيقة 21 بعد متابعة مثالية لعرضية من بيدرو نيتو، والثاني في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، أكدت احتفاظه بمهاراته التهديفية الاستثنائية رغم تقدمه في العمر.

كما تألق جواو فيليكس، المنضم مؤخرًا للنصر، بإحرازه هدفين آخرين، فيما اختتم جواو كانسيلو (لاعب الهلال السعودي) الخماسية البرتغالية بهدف خامس، ليؤكد لاعبو الدوري السعودي حضورهم القوي في المحافل الدولية.

وعبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، نشر نادي النصر تعليقًا على الأداء اللافت لنجومه قائلًا:

“ليلة صفراء في أرمينيا تألق فيها قائد النصر كريستيانو رونالدو، ونجمنا جواو فيليكس.. ألف مبروك لنجمي العالمي”، في إشارة إلى سيطرة اللون الأصفر (لون قميص النصر) على ليلة تألق البرتغال.

بهذا الفوز، حصد المنتخب البرتغالي أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد أرمينيا عند صفر من النقاط. كما رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 140 هدفًا دوليًا في 222 مباراة، معززًا رقمه كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت مفعمة بالإشادة، حيث وصف المتابعون هدف رونالدو الثاني بـ”الأسطوري”، مؤكدين أن النجم البرتغالي لا يزال قادرًا على الإبهار في كل ظهور دولي.

هذا التألق المتجدد لنجوم النصر في المحافل الدولية، يعكس نجاح إدارة النادي في استقطاب لاعبين على أعلى مستوى، قادرين على تقديم الإضافة داخل وخارج الملاعب السعودية.