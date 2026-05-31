141 باباً و25 ألف سجادة.. المسجد النبوي يتهيأ لاستقبال «ملايين الزوار»

رفعت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى الجاهزية التشغيلية في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، استعدادًا لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج القادمين بعد إتمام مناسك الحج، ضمن خطة تشغيلية شاملة تستهدف تسهيل أداء العبادات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين خلال موسم ما بعد الحج.

وتواصل المدينة المنورة استقبال أفواج الحجاج الذين يحرصون على زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه بعد انتهاء مناسكهم في المشاعر المقدسة، ما يدفع الجهات المختصة إلى رفع وتيرة الاستعدادات التشغيلية والخدمية لضمان انسيابية الحركة والمحافظة على أعلى معايير الراحة والتنظيم.

وأوضحت الهيئة أن الخطة تضمنت تهيئة 141 بابًا للدخول والخروج، بما يضمن تنظيم حركة المصلين والزوار من الرجال والنساء بكفاءة عالية، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، بهدف تسهيل التنقل والحد من الازدحام خلال أوقات الذروة.

كما شملت الاستعدادات فرش 25 ألف سجادة داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة به، لتوفير بيئة مريحة للمصلين، في وقت جرى فيه تجهيز وتشغيل 194 سلمًا ومصعدًا كهربائيًا لتسهيل حركة الزوار، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة.

وفي إطار الخدمات المساندة، وفّرت الهيئة 10 آلاف حافظة لمياه زمزم موزعة في مختلف أنحاء المسجد النبوي وساحاته، لضمان سهولة وصول المصلين والزوار إلى المياه المباركة في جميع المواقع المخصصة للصلاة والعبادة.

كما تضمنت الخطة تجهيز 2782 دورة مياه في مناطق الخدمات الواقعة أسفل المسجد النبوي، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للأعداد الكبيرة من الزوار، إلى جانب تشغيل 6060 سماعة صوتية لضمان وضوح نقل الصلوات والخطب والدروس العلمية إلى جميع أرجاء المسجد وساحاته الخارجية.

وتعكس هذه الاستعدادات حجم الجهود التي تبذلها الجهات السعودية المختصة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يجري العمل على مدار الساعة لضمان توفير بيئة تعبدية آمنة ومريحة تتناسب مع المكانة الدينية للمسجد النبوي، الذي يستقبل سنويًا ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه المدينة المنورة ذروة موسم الزيارة بعد الحج، حيث يحرص الحجاج على الصلاة في المسجد النبوي والسلام على النبي محمد ﷺ وزيارة المعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.

هذا ويمثل المسجد النبوي أحد أهم الوجهات الدينية للمسلمين حول العالم، ويشهد سنويًا تدفق ملايين الحجاج والزوار، لا سيما خلال الفترة التي تلي موسم الحج. وتنفذ الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خططًا تشغيلية موسمية متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود وتقديم الخدمات الدينية والتنظيمية والصحية وفق أعلى المعايير، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد القاصدين للمسجد النبوي عامًا بعد عام.