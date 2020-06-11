1446 سنة حُكم على صاحبي مطعم في تايلاند بالسجن

نشرت هيئة “بي بي سي” نطق حكم بالسجن على صاحبي مطعم في تايلاند لمدة 1446 سنة لكل منهما، بتهمة الاحتيال على الجمهور.

وأطلق مطعم للمأكولات البحرية في تايلاند عرضا ترويجيا، مشترطا الدفع مقدما عبر الإنترنت للاستفادة من العرض.

وقام 20 ألف شخص بشراء قسائم العروض بقيمة 50 مليون بات تايلندي (1.6 مليون دولار) عبر الإنترنت، ليعلن صاحبا المطعم أنهما لا يستطيعان مواكبة الطلب وأغلقا المكان.

وتم القبض على الرجلين بعد أن قام مئات الأشخاص بتقديم شكوى ضدهما، ووجهت إليهما تهمة الاحتيال على الزبائن وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 1446 سنة.

واعترف مالكا المطعم بجريمتهما، ما قد يساهم في تخفيض العقوبتة إلى 723 سنة لكل منهما، كما تم تغريم مطعمهم 1.8 مليون بات، وألزامهم بإعادة 2.5 مليون بات كتعويض للمجني عليهم.