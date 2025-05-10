145 مليون يورو تنتظر البطل.. دوري أبطال أوروبا يشعل السباق بالأرباح القياسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن زيادة قياسية في الجوائز المالية لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من موسم 2024-2025، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعائدات إلى نحو 2.47 مليار يورو، بزيادة كبيرة تعكس حجم التطور التجاري للبطولة.

وبحسب المعلومات: يقوم “يويفا” بتوزيع هذه العائدات على الأندية المشاركة وفق ثلاثة مكونات رئيسية:

1. الحصة المتساوية (27.5%): يحصل كل نادٍ مشارك في مرحلة الدوري على 18.62 مليون يورو بشكل ثابت.

2. مكافآت الأداء (37.5%): تشمل مكافآت لكل فوز (2.1 مليون يورو) والتعادل (700 ألف يورو) خلال مرحلة الدوري، إضافة إلى مكافآت متدرجة حسب التأهل:

دور الـ16: 11 مليون يورو

ربع النهائي: 12.5 مليون يورو

نصف النهائي: 15 مليون يورو

النهائي: 18.5 مليون يورو

البطل: مكافأة إضافية قدرها 6.8 مليون يورو

3. عامل القيمة السوقية والتاريخية (35%): يتم احتسابها بناءً على ترتيب الأندية في تصنيفات “يويفا”، وقيمتها التسويقية، وأدائها خلال العقد الأخير.

ووفق المعلومات، أعلى الأندية ربحًا حتى الآن:

1. باريس سان جيرمان: 137 مليون يورو

2. إنتر ميلان: 136 مليون يورو

3. أرسنال: 116.9 مليون يورو

4. برشلونة: 116.5 مليون يورو

5. بايرن ميونخ: 105 ملايين يورو

6. بوروسيا دورتموند: 102 مليون يورو

7. ريال مدريد: 101.8 مليون يورو

8. ليفربول: 98 مليون يورو

9. باير ليفركوزن: 87 مليون يورو

10. أتلتيكو مدريد: 84 مليون يورو

هذا وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 يوم 31 مايو المقبل على ملعب أليانز أرينا في ميونخ الألمانية.

وسينال الفائز بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان جائزة إضافية قدرها 6.8 مليون يورو، لترتفع أرباحه إلى نحو 145 مليون يورو، بينما سيحصل الخاسر على نحو 136 مليون يورو.

وتعد هذه التغييرات الأكبر في تاريخ البطولة، حيث تهدف “يويفا” إلى تعزيز التنافسية وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين الأندية المشاركة.

يذكر أنه وفي إطار سعيه لتطوير البطولات القارية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تطبيق نظام جديد لدوري أبطال أوروبا بدءًا من موسم 2024-2025، أُطلق عليه اسم “الحلة الجديدة”.

ويشمل هذا النظام توسيع عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 36 فريقًا بدلًا من 32، واعتماد صيغة “الدوري الموحد” بدلاً من نظام المجموعات التقليدي.

وبموجب هذه التغييرات، يخوض كل فريق 8 مباريات ضد خصوم مختلفين في مرحلة واحدة، ويتأهل أفضل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق من المركز 9 إلى 24 على البطاقات المتبقية في مواجهات إقصائية.

وهذا التطوير يأتي ضمن خطة طويلة المدى لتعزيز الجاذبية التجارية والرياضية للبطولة، وزيادة الإيرادات الموزعة على الأندية، مع الحفاظ على مستوى المنافسة المرتفع الذي يميز دوري الأبطال عن غيره من البطولات القارية.

قبل النهائي المرتقب.. ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا 2025

1. سيرهو غيراسي (دورتموند) – 13 هدفاً

2. رافينيا (برشلونة) – 13 هدفاً

3. هاري كين (بايرن ميونخ) – 11 هدفاً

4. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 11 هدفاً

5. لاوتارو مارتينيز (إنتر) – 10 أهداف

6. عثمان ديمبلي (باريس) – 8 أهداف

7. إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

8. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 8 أهداف

9. جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

10. جوناثان ديفيد (ليل) – 7 أهداف

11. كيليان مبابي (باريس) – 7 أهداف

12. فانجيليس بافليديس (بنفيكا) – 7 أهداف