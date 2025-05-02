15 ألف خبير ومليارات الدولارات في دبي.. مستقبل العملات المشفرة يبدأ هنا!

وسط حضور عالمي كثيف من كبار الفاعلين في عالم الأصول الرقمية، اختُتم اليوم الجمعة مؤتمر “توكين 2049” في دبي، والذي تحوّل إلى منصة استراتيجية تؤكد تصاعد الزخم في قطاع العملات المشفرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وشهدت مدينة دبي خلال الأيام الماضية توافد أكثر من 15 ألف خبير ومستثمر في مجال العملات المشفرة من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “توكين 2049″، الذي اختُتمت أعماله اليوم الجمعة، ليؤكد مكانة الإمارة كمحور إقليمي وعالمي لصناعة التشفير.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، فقد شارك في الحدث عدد من الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات العملات الرقمية، إلى جانب شخصيات بارزة مثل رئيس الأصول الرقمية في شركتي “بلاك روك” و”غولدمان ساكس”، مما يعكس اهتمام المؤسسات المالية التقليدية بتعميق وجودها في هذا القطاع المتسارع.

وعبّر ميكلوس فيزبريمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة Web3، عن تفاؤله بمستقبل السوق، مؤكدًا أن “الفرص تظل واعدة على المدى الطويل، رغم ارتباط نمو القطاع بتحسن الأوضاع الاقتصادية عالمياً”.

في السياق ذاته، كشفت شركة الأبحاث PitchBook أن استثمارات رأس المال المغامر في شركات العملات المشفرة سجلت رقماً قياسياً بلغ 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الأعلى منذ منتصف 2022.

وتسعى الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة التشفير، إذ أعلنت منصة بينانس –أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم– عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار من مجموعة “MGX” الإماراتية خلال مارس الماضي، في مؤشر واضح على جاذبية السوق الإماراتية.

وأكد المستثمر الألماني أندريه ليسينفيلد أن دبي “توفر بيئة أعمال مرنة ومشجعة للعاملين في قطاع التشفير”، مشيرًا إلى البنية التشريعية الحديثة والبنية التحتية التقنية التي تجعل من الإمارة وجهة مفضلة للمشروعات الناشئة والمستثمرين.

الجدير بالذكر أن مؤتمر “توكين 2049” يُعد واحداً من أبرز الفعاليات العالمية في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوكشين، ويُعقد سنويًا في مدن كبرى مثل سنغافورة ولندن، وقد ساهم تنظيمه في دبي في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تبني التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لنمو هذه الصناعات الناشئة.