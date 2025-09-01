15 إصابة بانفجار مخزن ذخيرة في مصراتة

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي بوقوع انفجار ضخم في مخزن للذخيرة بمنطقة الروسات قرب مصنع سيارات الداو في مدينة مصراتة صباح اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح طفيفة تم نقلهم إلى مجمع عيادات مصراتة ومركز مصراتة الطبي، وهم في صحة جيدة.

وأوضح الجهاز أنه تم إرسال 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء العائلات القريبة وضمان سلامتهم، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المتحدث باسم الجهاز أسامة علي أن الحصيلة المعلنة للإصابات أولية، وأن بعض النيران اندلعت نتيجة الانفجار ويجري التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

ودعا الجهاز الوطني للقوى المساندة سكان المناطق القريبة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم، فيما تتواصل جهود الجهات المختصة للسيطرة على آثار الحادث.