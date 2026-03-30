15 قتيلاً و60 مصاباً.. حصيلة «موجعة» لحوادث الطرق في طرابلس

كشف رئيس قسم مرور الطريق السريع العميد خالد جعوان عن حصيلة صادمة للحوادث المرورية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، في أرقام تعكس حجم الخطر المتزايد على الطرقات، بحسب تصريحاته.

وأوضح العميد خالد جعوان وفق موقع المشهد، أن هذه الفترة سجلت 15 حالة وفاة، من بينها 7 ضحايا سقطوا على الطريق السريع، إضافة إلى أكثر من 60 إصابة متفاوتة الخطورة، في مشهد يسلّط الضوء على تصاعد الحوادث بشكل مقلق.

وأشار إلى أن الفئة العمرية الأكثر تضررًا تتراوح بين 25 و30 عامًا، ما يعكس حجم الخسارة البشرية في صفوف الشباب، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من الضحايا والمصابين.

وبيّن أن التهور في القيادة، إلى جانب ضعف الوعي المروري لدى عدد من السائقين، يقفان وراء معظم هذه الحوادث، في وقت تتكرر فيه السلوكيات الخطرة على الطرق دون التزام كافٍ بقواعد السلامة.

وأضاف أن نسبة كبيرة من الحوادث المميتة تقع بعد منتصف الليل، حيث يستغل بعض السائقين خلو الطرق للقيادة بسرعات مفرطة، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مروعة وخسائر بشرية متكررة.

هذا وتشهد ليبيا، خاصة في المناسبات الدينية وفترات العطل، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث المرورية، نتيجة زيادة حركة التنقل وضعف الالتزام بقوانين السير، ما يدفع الجهات المختصة إلى التحذير المتكرر من مخاطر السرعة والقيادة المتهورة، والدعوة إلى تعزيز الوعي المروري للحد من الخسائر البشرية.