15 مليون متر مربع في ليبيا.. ملوثة بالألغام.. بحسب البعثة الأممية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن أكثر من 15 مليون متر مربع في ليبيا – أي ما يعادل 15 كيلومترا مربعا- ملوّثة بالذخائر المتفجرة في جميع مناطق البلاد.

وأشارت البعثة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام، إلى مقتل 19 شخصا خلال العام 2022، بسبب المتفجرات، إضافة إلى 14 طفلا بالسبب ذاته.

وأوضحت البعثة أنّ مخلفات الحرب تعيق الوصول إلى التعليم والحياة الصحية في البلاد، وتتسبب في القتل بما يشكل تهديدا مستمرا، طبق قولها.

وبهذه المناسبة، اعتبر المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أنّ الجهود التي تندرج تحت مكافحة الألغام عنصر أساسي في رحلة ليبيا نحو الاستقرار والسلام، وأنّ التهديد الذي يتعرض له المواطنون الليبيون يقوض الاستقرار والحق في الحياة دون خوف،

وأشارت البعثة إلى رغبتها في الانضمام إلى مركز الليبي لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب مطلع مايو المقبل.