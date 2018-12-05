15 مليون يورو من إيطاليا لتحسين مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا

أعلنت السفارة الإيطالية لدى طرابلس أمس الثلاثاء أنها خصصت مبلغ 15 مليون يورو لتحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا.

حيث جاء ذلك في اجتماع عقدته السفارة مع نائب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وقالت السفارة في تغريدة لها على تويتر:

“الاجتماع تطرق لتخصيص ايطاليا دعم بقيمة 15 مليون يورو لتحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز ايواء المهاجرين التابعة لحكومة الوفاق والبلديان التي تستضيفها”.

كما قدمت السفارة الإيطالية دعماً مالياً يقترب من نصف مليون يورو لصالح بلديتي زوارة والخمس غرب وشرق العاصمة طرابلس، كونهما اثنين من أكبر المدن الليبية التي تنطلق منهما قوارب المهاجرين غير الشرعيين صوب أوروبا عبر البحر.

هذا وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الجمعة الماضي عن بدء برامج تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في ليبيا بتمويل قيمته 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.