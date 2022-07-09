150 ألف مصلٍ يُؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

أدى نحو 150 ألف مصلٍ، صباح اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى.

أجواء أول أيام عيد الأضحى من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/ueYCY2bKQt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 9, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأنه منذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددّوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

جانب من صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى pic.twitter.com/ni7CvIo14c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 9, 2022

ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد الأقصى مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزعوا الحلوى على المصلين.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددًا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.