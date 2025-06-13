150 مليون يورو تفتح أبواب المجد.. ليفربول يقترب من صفقة القرن مع فلوريان فيرتز

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول الإنجليزي بات على بُعد خطوات قليلة من حسم صفقة التعاقد مع النجم الألماني فلوريان فيرتز، في صفقة ستُصنّف كثالث أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

ووفقًا لما نشره رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فقد توصل ليفربول إلى اتفاق شفهي مع نادي باير ليفركوزن الألماني على صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون يورو، تشمل الحوافز والمكافآت الإضافية، مشيرًا إلى أن اللاعب وافق بدوره على الشروط الشخصية منذ أسبوعين.

وأضاف أن فيرتز (22 عامًا) سيخضع للفحوصات الطبية فور عودته من العطلة الصيفية، تمهيدًا لتوقيع العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستكون الأغلى في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، والثالثة عالميًا بعد صفقتي نيمار (222 مليون يورو) وكيليان مبابي (180 مليون يورو) إلى باريس سان جيرمان.

ويُعد فيرتز أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وقد لعب دورًا محوريًا في قيادة باير ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه خلال موسم 2024–2025، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 45 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

وتأتي صفقة فيرتز ضمن مساعٍ حثيثة يقودها ليفربول لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في ظل التنافس الشديد على الألقاب المحلية والقارية. ووفقًا لتقارير رومانو، فإن صفقة ميلوس كيركيز لا تزال في مراحلها الأخيرة، في حين ما زال اسم فيكتور غيوكيريس ضمن قائمة اهتمامات نادي أرسنال.