1650 إصابة تستقبلها مستشفيات الجروح والحروق في أول أيام عيد الاضحى

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة جراء الاستخدام الخاطئ للسكاكين وآلات التقطيع، في أول أيام عيد الأضحى المبارك في ليبيا 1650 حالة، موثقة في مستشفيات (الجلاء تبنغازي، الحروق والتجميل ـ طرابلس، مركز مصراتة الطبي).

وقال الدكتور مصطفى بن ارحيّم، استشاري جراحة حروق وتجميل، نسجل سنويًا داخل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، إحصائيات بمستويات كبيرة للإصابات المرتبطة باستعمال الأدوات الحادة، واستعمال البنزين لإشعال فحم شواء اللحوم.

وأوضح بن أرحيم، أن 90 % من الإصابات المسجلة، ناتجة عن الاستخدام الخاطئ لأدوات وآلات تقطيع اللحوم، وهي حالات تحتاج إلى جراحات في اليد، وتتراوح الإصابات بين البسيطة إلى القطع الكامل للرسغ وكسور في عظام اليد، ويتم تحويل الحالات من داخل وخارج مدينة طرابلس.

وحسب المصدر نفسه، يسجّل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك إصابات بين الأطفال، كقطع الأوتار وقطع الأصابع وقطع اليد نتيجة استخدام أدوات وآلات تقطيع اللحوم، وذلك بسبب إهمال والدي الطفل وعدم حرصهما على سلامته.

ونصح بن أرحيم، المواطنين بتوخي الحرص عند استخدام آلات وأدوات تقطيع اللحوم، خصوصًا الآلات المتطورة التي تصنّع بمواصفات حادة أكثر من غيرها، كما يجب إبعاد الأطفال عن أماكن ذبح وسلخ الأضاحي لتفادي تعرضهم لالتهابات أو أمراض نتيجة تلوث تلك الأماكن.