17,700 قتيل فلسطيني جراء القصف المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى (17700) قتيل معظمهم من المدنيين. منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي هجوما عنيفا من البر والبحر والجو على قطاع غزة دمر البنية التحية للقطاع وهجر أكثر من مليون و(800) ألف مواطن فلسطيني وجعل الحياة في القطاع شبه مستحيلة بحسب تقارير المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم، أن (10) فلسطينيين قتلوا وجرح آخرون، جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خان يونس كما أضرم الجنود الإسرائيليون النيران في مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد طردهم منها وتركهم في العراء.

في هذا الوقت أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها ردت على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع برشقات من قذائف الهاون استهدفت تحشيد الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بوابة النمر وسط القطاع، وشرق خان يونس جنوبا، وحيدت قناصا إسرائيليا في منطقة الفالوجا، ودمرت دبابة في تل الزعتر شمالا.

كما استهدفت المقاومة الفلسطينية قوة اسرائيلية تتحصن داخل مبنى في مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا دينية في باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أعاقت وصول المواطنين إلى الأقصى بالتزامن مع دعوات لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار.