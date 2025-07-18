18 حالة انتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين خلال 7 أشهر.. هل تؤدي الحرب إلى أزمة نفسية؟

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تسجيل 18 حالة انتحار بين العسكريين الإسرائيليين منذ بداية عام 2025، بينها 3 حالات خلال شهر يوليو الجاري، في زيادة ملحوظة تقدر بضعف عدد الحالات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” أن هذه البيانات، التي استقتها من مصادر مطلعة لكنها غير رسمية، تظهر تصاعدًا كبيرًا في معدلات الانتحار، حيث انتحر 15 جنديًا في النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ9 حالات في النصف الأول من عام 2024، و11 حالة في النصف الأول من 2023. وتعد هذه الأرقام أعلى مما تم تسجيله خلال فترة الحرب على غزة.

في الوقت ذاته، كشفت مناقشات مغلقة داخل الجيش الإسرائيلي عن توقعات بارتفاع أعداد المنتحرين خلال عام 2026، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الأوضاع النفسية للجنود.

ورغم ذلك، رفض المتحدث باسم الجيش إيفي دوفرين الإعلان عن أرقام رسمية، مكتفياً بالتأكيد على أهمية كل جندي قائلاً: “كل جندي عزيز علينا، لكننا لا نستطيع نشر كل شيء للجمهور”.

يأتي هذا التصاعد في معدلات الانتحار في ظل توتر نفسي متزايد بين الجنود بسبب طول أمد الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر2023، والتي أدت إلى مقتل 893 جنديًا إسرائيليًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد خلفت الحرب خسائر بشرية هائلة أيضاً، حيث قُتل نحو 59 ألف فلسطيني وأصيب حوالي 140 ألفًا، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية حتى 17 يوليو الجاري.