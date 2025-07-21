18 مشروعاً أكاديمياً جديداً.. الدبيبة يشيد بتقدم جامعة «بني وليد» ويؤكد استمرار الدعم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس وأعضاء مجلس جامعة بني وليد، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

وضم الوفد عددًا من القيادات الأكاديمية بالجامعة، من بينهم وكيل الشؤون العلمية، وعمداء الكليات، ومديرو الإدارات والمكاتب الفنية والإدارية.

وخلال اللقاء، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتطوير الجامعة، مشيرًا إلى التحسن الكبير في بيئتها التعليمية منذ عام 2021، بعد تنفيذ 18 قاعة ومدرجًا أكاديميًا جديدًا. كما شدد على أهمية الكفاءات العلمية في المدينة ودورها في دفع عجلة التنمية المحلية.

من جانبهم، عبّر ممثلو الجامعة عن تقديرهم لدعم الحكومة، مؤكدين الحاجة إلى استكمال المشروعات الجارية لتعزيز جودة التعليم وتحقيق تطلعات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الوزراء التزامه بدعم مؤسسات التعليم في جميع المدن، ضمن خطة “عودة الحياة”، باعتبار التعليم ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في ليبيا.