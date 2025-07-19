188 مليون طن في ستة أشهر.. ما الدول التي تهيمن على صادرات الغاز المسال؟

شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال حول العالم تحوّلات ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث استأثرت الدول العشر الكبرى بأكثر من 90% من إجمالي الصادرات العالمية، والتي بلغت نحو 188.4 مليون طن، وفق بيانات منصة “الطاقة”.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة، تلتها قطر التي تخطّت أستراليا لأول مرة منذ سنوات، في حين سجّلت بعض الدول العربية تراجعًا ملحوظًا في أحجام التصدير.

وعززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر للغاز المسال عالميًا، بصادرات بلغت 51.22 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، مسجلة نموًا بنسبة 19.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعة بتشغيل مشروعات عملاقة أبرزها منشأة “بلاكيمينز”، ما منحها تفوقًا بفارق 10 ملايين طن عن أقرب منافسيها.

وتقدمت قطر إلى المركز الثاني بصادرات بلغت 41.26 مليون طن، مرتفعة بنسبة 4% مقارنة بـ39.68 مليون طن في النصف الأول من 2024، ويعزى هذا النمو إلى دخول اتفاقيات جديدة مع الصين والكويت حيّز التنفيذ، ما أسهم في تعزيز حضور قطر في السوق الآسيوية، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار وارتفاع الطلب الإقليمي.

وتراجعت أستراليا إلى المركز الثالث رغم مكانتها التقليدية في السوق، بعدما انخفضت صادراتها بنسبة 5.5% لتبلغ 38.61 مليون طن، مقارنة بـ40.87 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تنامي الطلب المحلي واشتداد المنافسة من منتجين أقل تكلفة في آسيا وأميركا.

ورغم العقوبات الغربية، واصلت روسيا تصدّر المشهد في أوروبا وآسيا، محتفظة بالمركز الرابع بصادرات بلغت 15.81 مليون طن، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، وتتمتع موسكو بعقود طويلة الأجل مع الصين والهند وتركيا، مما يضمن لها استقرارًا نسبيًا في حجم المبيعات رغم التقلبات الجيوسياسية.

وحافظت ماليزيا على المركز الخامس بصادرات بلغت 13.43 مليون طن، متراجعة بنسبة 4%، كما سجلت نيجيريا المركز السادس بـ7.34 مليون طن رغم التحديات الأمنية والبنية التحتية، مستفيدة من عقود تصدير نحو أوروبا.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات قطر، تراجعت صادرات الدول العربية الأخرى ضمن قائمة العشرة: سلطنة عمان: صدّرت 5.72 مليون طن (انخفاض 6.2%) نتيجة أعمال صيانة بمحطة “قلهات”، الجزائر: تأثّرت بشدة لتسجل انخفاضًا بنسبة 23% إلى 4.79 مليون طن، هابطة من المركز الثامن إلى التاسع، إندونيسيا حلّت في المركز السابع بـ5.86 مليون طن، محافظة على موقعها.